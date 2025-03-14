Yahyalı'da Kayıp Çobandan Acı Haber: Cansız Bedeni Dağ Yamacında Bulundu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde sürüsünü otlatmaya çıkan çoban Dursun Ş., maalesef kayıp ihbarının ardından ekipler tarafından dağ yamacında ölü bulundu.
Arama Çalışmalarına Yoğun Katılım
Sürüsünün geri dönmesi ancak kendisinin dönmemesi üzerine harekete geçen yakınları, yetkililere haber verdi. Kolluk kuvvetleri, AFAD ve UMKE ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları kısa sürede sonuç verdi ve ne yazık ki Dursun Ş.’nin cansız bedenine ulaşıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Dursun Ş.’nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu trajik olay, bölgede derin bir üzüntüye yol açtı.