Yahyalı'da Öztürk kazandı
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42,39'unu alan Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk başkanlığa seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42,39’unu alan Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk başkanlığa seçildi.
Sandıkların tamamının sayıldığı Yahyalı ilçesinde oyların yüzde 42,39’unu alan Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk başkanlığa yeniden seçildi. Seçimde Yeniden Refah Partisi Adayı Veysel Ekinci yüzde 40,17, İYİ Parti Adayı Mustafa Balcı yüzde 9,58, CHP Adayı Mehmet Acarbaş yüzde 2,43, Saadet Partisi Adayı Nuh Tosun yüzde 2,38 oy aldı.