Yahyalı'da partililer arasında yaşanan arbedede bir kişi yaralandı
Yahyalı'da Yeniden Refah Partililer, YRP Adayı Veysel Ekinci'nin Başkan Esat Öztürk'e 897 oy farkla kaybetmesi sonucunda oylara itiraz etmek için ilçe seçim kurulu önünde toplandı, partililer arasında çıkan arbedede bir kişi yaralandı.
2024 Yılı Mahalli İdari Seçimleri’nde Yahyalı’da Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk 9 bin 782 oyla yüzde 44,21, Yeniden Refah Partisi Adayı Veysel Ekinci 8 bin 885 oyla yüzde 40,16 alması sonucunda Yeniden Refah Partisi temsilcileri ilçe seçim kurulu önünde itiraz etmek adına toplandı.
Toplanan kalabalık içerisinde partililer arasında arbede yaşandı. Çıkan kargaşada bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk etti.