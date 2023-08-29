Yahyalı'da sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor

En kısa zamanda altyapımızın tadilatını yapacağız. Evlerini su basan vatandaşlarımıza geçmiş dileklerimi iletiyor ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Hem onların hem de Zirai ürünleri zarar gören dostlarımızın yaralarını saracağız. Biz sel sonrası gönülleri ve sokaklarımızı tamir edeceğiz” dedi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağışlar sonucu sel meydana geldi. Yağış ilçe merkezinde sel ve taşkınlara sebep oldu. Ulaşımda aksamalara neden olan sel ve taşkınlarda bazı evler sular altında kaldı. Ekili dikili araziler ise büyük ölçüde zarar gördü. Sel sonrası Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, KASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Ufuk Sekmen ilçede incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Öztürk, “İlçemize büyük geçmiş olsun. Yaklaşık 45-50 dk. süren sağanak yağış sonrası ilçemizin bazı bölgelerinde sel meydana getirdi. Şu an selin en çok etkilediği Yenice Mahallesi’ndeyiz. Alt yapımız hasar gördü. En kısa zamanda altyapımızın tadilatını yapacağız. Evlerini su basan vatandaşlarımıza geçmiş dileklerimi iletiyor ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Hem onların hem de Zirai ürünleri zarar gören dostlarımızın yaralarını saracağız. Biz sel sonrası gönülleri ve sokaklarımızı tamir edeceğiz. Hiçbir belediyeci hiçbir belediye başkanı vatandaşın sıkıntı çekmesini istemez. Bizleri geçmiş olsun diye arayan vekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere araç desteği sağlayan Memduh Büyükkılıç Başkanımıza, Yeşilhisar ve Develi Belediye Başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan’ da konuşmasında Başkan Esat Öztürk’e ve ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Memduh Başkanımızın talimatlarıyla yağış sonrası bölgeye intikal ettik. KASKİ’mizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Buradaki sorunları başkanımızın talimatı gereği el birliği ile çözeceğiz. Büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.