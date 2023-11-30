Yahyalı'da yollar asfaltlanmaya hazırlanıyor

Yahyalı Belediyesi geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığını asfalt Plentinin faaliyete geçmesinden sonra önemli yolları asfaltlamaya hazırlanıyor.

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  • 30.11.2023 12:34
  • Güncelleme: 30.11.2023 16:51
Yahyalı'da yollar asfaltlanmaya hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediyesi geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığını asfalt Plentinin faaliyete geçmesinden sonra önemli yolları asfaltlamaya hazırlanıyor.

Fetullah Mahallesi ile çevre yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan yolda başlayan zemin düzenleme ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; önümüzdeki dönemde yolların tamamen sıcak asfalt ile kaplayacaklarını ve ilçede yol ile ilgili sorun bırakmayacaklarını söyledi. Başkan Öztürk; “Fetullah Mahallesi’ndeki yolumuzda düzenleme yapıyoruz. İnşallah kendi ürettiğimiz sıcak asfalt ile bu yolumuzu kaplayacağız. Bu yolumuz dışında Cezaevi Caddemizin sıcak asfaltını dökeceğiz. İnşallah ilk etapta 2500 ton asfaltı yollarımız ile buluşturacağız. Yollarda emeği geçen müdürlüklerimize gönülden teşekkür ediyorum. İlçemiz şehirleşme yolunda hızlı adımlar ile ilerliyor. Rabbim gayretimizi eksik etmesin. Vatandaşlarımız da bizden dualarını eksik etmesin. Biz çalışmayı ve insanlara hizmet etmeyi seviyoruz” diye konuştu.

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İHA

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