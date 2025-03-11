Yahyalı kırsal mahalleleri emlak vergisi konusunda bilgilendirildi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yahyalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle emlak vergisine tabi olacak olan kırsal mahalleler kapsamında Ulupınar Mahallesi, Kapuzbaşı Mahallesi ve Büyükçakır Mahallesi'nde Emlak vergisi konusunda bilgilendirme toplantısı yaptı. Bu kapsamda Emlak ve istimlak müdürlüğü 1319 sayılı emlak vergisi kanunu çerçevesinde mahalle muhtarları ile birlikte evlerde tespit çalışması yaparak 2026 yılı için emlak vergisi envanteri oluşturacak.

Başkan Öztürk konuşmasında, ''Öncelikle Ramazanı şerifinizi içtenlikle kutlarım. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Devletimizin çıkarmış olduğu bu kanunu siz değerli vatandaşlarımıza bilgilendirmek için buradayız. Büyükşehir yasasıyla köy statüsünden kırsal mahalle statüsüne dönen köylerimizde 1 ocak 2026 yılı itibarıyla bu kanun yürürlüğe girecek. Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzdeki personellerimiz ve mahalle muhtarlarımız bu konuda vatandaşlarımıza yardımcı olacaktır.'' ifadelerini kullandı.