Yan baktın kavgasında kan aktı

Sivas'ta bir kişi ile 2 kardeş arasında çıkan yan baktın kavgasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Yan baktın kavgasında kan aktı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta bir kişi ile 2 kardeş arasında çıkan yan baktın kavgasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. E.B isimli kişi ile cadde üzerinde ayakkabı boyacılığı yapan E.K, A.K isimli iki kardeş arasında yan baktın tartışması yaşandı. İddiaya göre E.B kardeşlere saldırdı. Bunun üzerine kardeşlerden E.K, E.B’yi bıçakla yaraladı. Gözaltına alınmak istenen kardeşler polise zorluk çıkartınca arbede yaşandı. Yaşanan arbedede kardeşler kelepçe takılarak gözaltına alındı. Polis otosuna bindirilmek istenen A.K.’nin yaralıya yumrukladığı görüldü. Polis E.B ise tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. E.B’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

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