Yaralı bebeğe sağlık personelinden 'anne' şefkati

Kayseri'nin Kocasinan kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra güvenlik bariyerine girdi. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralanırken, bir sağlık çalışanı kazada yaralanan bebeği sağanak yağışta ıslanmaması için kucağına alarak sardı.

Yaralı bebeğe sağlık personelinden 'anne' şefkati
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra güvenlik bariyerine girdi. Kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralanırken, bir sağlık çalışanı kazada yaralanan bebeği sağanak yağışta ıslanmaması için kucağına alarak sardı.

Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan köprüde meydana gelen kazada; 38 BM 429 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki, ardından da köprünün yanındaki güvenlik bariyerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 6 kişi de ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık çalışanından kazada yaralanan bebeğe anne şefkati

Bu sırada sağlık çalışanı kadın da kazada yaralanan bebeği sağanak yağış nedeniyle ıslanmasın diye kucağına alarak ıslanmaması için çaba sarf etti. Anne şefkati gösteren sağlık çalışanı, bebekle yakından ilgilendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralı bebeğe sağlık personelinden 'anne' şefkati
Yaralı bebeğe sağlık personelinden 'anne' şefkati
Yaralı bebeğe sağlık personelinden 'anne' şefkati
Yaralı bebeğe sağlık personelinden 'anne' şefkati
Yaralı bebeğe sağlık personelinden 'anne' şefkati
Yaralı bebeğe sağlık personelinden 'anne' şefkati
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

KOCAFEST'te öğrenciler tarafından tasarlanan robotlar yarışıyor
KOCAFEST’te öğrenciler tarafından tasarlanan robotlar yarışıyor
Kayseri'de hava şartları kenti olumsuz etkiledi 
Kayseri’de hava şartları kenti olumsuz etkiledi 
Menduh Uzunluoğlu: 'Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı'
Menduh Uzunluoğlu: 'Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı'
SMMMO'dan 'yatırım kararları' konferansı
SMMMO'dan 'yatırım kararları' konferansı
Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
SP'li Arıkan: 'Biz seçimi kongre öncesinde zaten yapıyoruz'
SP'li Arıkan: 'Biz seçimi kongre öncesinde zaten yapıyoruz'