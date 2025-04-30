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Yaralı köpeğe yardım etmek isteyen 2 kişiye araba çarptı

Boğazköprü'de yolun ortasındaki yaralı köpeğe yardım etmek için araçtan inen 2 kişiye araç çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralı köpeğe yardım etmek isteyen 2 kişiye araba çarptı

Kaza saat 16.00 sıralarında Boğazköprü'de meydana geldi. İddiaya göre yolun ortasında köpeğe çarpan bir kişi araçtan indi. Arkadan gelen servis şoförü de yardım etmek için aşağı indi. Arkadan gelen diğer bir ticari araç köpeğe yardım etmek isteyen 2 kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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