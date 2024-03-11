Yardımlaşma ve Dayanışma çadırında hırsızlık yapan kişi tutuklandı
Cumhuriyet Meydanında bulunan Yardımlaşma ve Dayanışma çadırında meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Meydanında bulunan Yardımlaşma ve Dayanışma çadırında meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Yakalanan kişi adli işlemlerin ardından tutuklandı.
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