Yasadışı av yapanlara ceza

Kayseri'de yasa dışı av yaptığı tespit edilen 7 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ceza yazıldı.

Yasadışı av yapanlara ceza
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de yasa dışı av yaptığı tespit edilen 7 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ceza yazıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu şehrin farklı noktalarında koruma denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde yasa dışı av yaptığı tespit edilen 7 kişiye ’Kara Avcılığı Kanunu’ çerçevesinde ceza yazıldı.

Yasa dışı av yapan şahısların av esnasında kullandıkları ses cihazlarına ve takozu bulunmayan 2 adet tüfeğe de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

İHA
Kayseri Gündem

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