Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak’ta bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre işten eve gelen kadın, eşi S.D.’yi (63) hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen ekipler, S.D.’nin yaşamını yitirdiğini belirlerken yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.