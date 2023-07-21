Yaşlı adam evinde ölü bulundu

 Kayseri'de işten eve gelen kadın eşinin yerde hareketsiz yattığını görmesi üzerine ihbarda bulundu. Eşi S.D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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  • 21.07.2023 04:03
  • Güncelleme: 21.07.2023 04:03
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak’ta bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre işten eve gelen kadın, eşi S.D.’yi (63) hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen ekipler, S.D.’nin yaşamını yitirdiğini belirlerken yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

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