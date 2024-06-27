Yaz Spor Okulları'ndan Kayserililer çok memnun

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin her sene aile ve öğrencilerin merakla beklediği yaz kursları başladı. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi’nin yaz kurslarını çok sevdiklerini ve çok memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, bu aktiviteler için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.

2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem tatil hem de eğitim imkânı sunan hizmetleri ile her yaz olduğu gibi bu yaz sezonunda da hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2023-2024 eğitim öğretimin sona ermesiyle aile ve öğrencilerin merakla beklediği yaz kursları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden Kick Boks’a kadar 19 spor tesisi ve 5 parkta birbirinden farklı 15 branşın olduğu yaz okulunda, çocuklar yaz tatilini hem sporla geçiriyor, hem de yeteneklerini geliştirmeye fırsat buluyor. 7’den 70’e herkesin faydalandığı yaz dönemi kurslarından vatandaşlar oldukça memnun olduklarını ifade ederken, yaz kurslarının her zamanki gibi çocuklara ve kendilerine çok büyük bir fırsat olduğunu ilettiler.

Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri unvanını kazandığını ve Büyükşehir Belediyesi’nin de bu kapsamda çalışmalarına devam etmekte olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Sümer Spor Tesisi Yöneticisi Emine Zengin, yaz dönemine geleceğin sporcularını yetiştirmek için dolu dolu, canlı canlı ve cıvıl cıvıl bir antrenman programıyla başladıklarını kaydetti.

Zengin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Avrupa Spor Şehri unvanı kazanarak, çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak 20’yi aşkın spor tesisimiz, 7’den 70’e tüm sporseverlere hizmet vermek için buradayız. Geleceğin sporcularını yetiştirmek için dolu dolu, canlı canlı, cıvıl cıvıl bir antrenman programıyla geleceğin sporcularını yetiştirmeye başladık. Tüm sporseverlerimiz Spor A.Ş.’nin resmi web sayfasına girerek, online başvuru yapabilirler. Spor A.Ş. olarak binlerce çocuğumuzu ağırlamaktan onur duyduğumuzu ifade ederken, kıymetli başkanımız sporu seven ve destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a tüm vatandaşlar, çocuklar ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum.”

Kursiyerlerden 8 yaşındaki Hatice Gökdemir de Büyükşehir Belediyesi Sümer Tesisleri’nde Jimnastik Kursu’na gittiğini kaydederek, “Öğretmenlerimizle çok iyi anlaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Sümer Tesisleri’nde Jimnastik Kursu’na geliyorum. Burada öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla çok eğleniyorum” dedi.

“Yorucu bir okul döneminden sonra bu sporlar sayesinde daha eğlenceli yaza devam ediyorlar”

Çocuklarını spor okuluna getiren Tuğba Aktay ise “Çocuklarımı Büyükşehir Belediyesi Sümer Tesisleri’ndeki kurslara gönderiyorum. Geçen yaz da göndermiştim. Buradan çok memnunuz. Çok keyifli geçiyor. Öğretmenlerimizden de çok memnunuz. Yorucu bir okul döneminden sonra bu sporlar sayesinde daha eğlenceli halde yaza devam ediyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu aktivitelerden dolayı” şeklinde konuştu.

Şaziye Kuroğlu da “Yaz tatilini Büyükşehir Belediyesi’nin Sümer Tesisleri’nde geçirmeye karar verdik. Şu an çok güzel. Çok memnun kaldık. Çok sevdik. Çocuğum herkesten önce gelmek istiyor” diye konuştu.

“Sağ olsunlar, var olsunlar. Halkı her zaman düşünüyorlar”

Yaz kurslarından çok memnun olduklarını belirten Volkan Çavuş, “Çok memnunuz yaz kurslarından. Sosyal aktivite bakımından çok başarılı. Çocuklarımız eğleniyor. Bize tesisin sağladığı imkânlar çok fazla. Özel yerlerde bu imkânları göremiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Halkı her zaman düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bu yaz gerçekten çok keyifli geçiyor”

Naciye Delice ise “Büyükşehir Belediyesi’nin tesislerinden memnunuz. Tesis olarak bize her türlü olanak var. Bu yaz gerçekten çok keyifli geçiyor. Bize bu imkânları sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz” derken, Ayşe Hırkılıç da “Çocuklar çok seviyorlar. Yaz kursları bizim için de, çocuklar için de çok güzel geçiyor” diye konuştu.

Yaz mevsiminin Büyükşehir Belediyesi’nin yaz kursları ile güzel geçtiğini kaydeden Gülay Pekarslan da şunları kaydetti:

“Yaz, Büyükşehir Belediyesi’nin yaz kursları ile güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. Genel olarak kurslar çok fazla. Güzel, beğeniyoruz. Çocuklar seviyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yaz kursları bizim için çok eğlenceli ve çok güzel geçiyor.”

Özgür Coşkun ise çocukların çok memnun olduğunu, kursların çok iyi olduğunu ve dolu dolu geçtiğini anlattı.

Öte yandan Spor A.Ş. 2’nci ve 3’üncü yaz dönemi kayıtları da devam ediyor. Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları için detaylı bilgi almak ve kayıt olmak isteyenler www.sporaskayseri.com adresini ziyaret edebilecek. Kayseri’nin farklı lokasyonlarında bulunan 5 parkta da spor ve sosyal içerikli eğitimler de veriliyor.