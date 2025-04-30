Yazar Okulu'nda Yazarımız Murat Serim'e yoğun ilgi

Kayseri Valiliği Kayseri Değerler Eğitim Proje Koordinasyon Merkezi (KAYDEM), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri devam ediyor.

Yazar Okulu'nda Yazarımız Murat Serim'e yoğun ilgi

Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu Seminerlerinin bu sefer ki durağı Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi oldu.  

Yazar Okulu'nda Yazarımız Murat Serim'e yoğun ilgi

Gazetemiz yazarlarından eğitimci Yazar Murat Serim Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencilerine "Söyleşi Türü Üzerine" konulu bir sunum yaptı. 

Araştırma yaptığı konularla ilgili öğrencilere bilgiler verdi. “Türk hamam ve kesecilik kültürü”, “Türk mutfağı olarak aşçılık kültürü”, “Oltu taşının sanata dönüşme serüveni”, “Türk kültürünün bir parçası olarak Abdallar (Teberler)”, “Sabrın ve tevekkülün ince ince işlendiği geleneksel sanatlarımızdan hüsn-i hat sanatı”, “İslam estetiğinin yansıması olarak resim sanatı” gibi sanatında/mesleğinde farklı olan kişilerle veya toplumumuzda farklı görülen grupları temsil eden kişilerle yaptığı söyleşilerinden bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Murat Serim’in özellikle dikkat çektiği bir nokta söyleşi ve röportaj arasındaki farklılıkları dile getirmesi oldu. Söyleşide kullanılacak araç gereçler, söyleşi yapmadan önce oluşturulacak soru havuzu, söyleşi anında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi. Eğitimci Yazar Murat Serim, söyleşi yapmak isteyenlerin okumayı ve araştırmayı sevmelerini, iyi bir dinleyici olmaları gerektiğini ifade etti. Bu anlamda kendisinin de söyleşilerini büyük emekle, gayretle, sabırla ve severek yapıp haftalık bölümler halinde Kayseri Gündem Gazetesi internet haber portalında yayınladığını anlattı. Programda öğrenciler konu ile ilgili merak ettikleri hususlar konusunda Murat Serim’e çeşitli sorular yönelttiler.

Ayrıca programın sonunda, Okul Müdürü Seyit Efeoğlu Yazar Murat Serim'i okullarında ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Haber Merkezi

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