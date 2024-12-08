Yazar Okulu seminerleri başladı

Talas Belediyesi tarafından kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerin yazarlarla buluştuğu Yazar Okulu Seminerleri programı başladı. Seminerlerin ilkinde gençlerle bir araya gelen eğitimci yazar Mustafa Balaban, tecrübelerini paylaştı.

Eğitim ve edebiyat dünyasına sağladığı katkılarda dikkat çeken Talas Belediyesi’nde yepyeni bir program başladı. Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programıyla kültür ve edebiyat dünyası ile gençler buluştu. İlk programda eğitimci yazar Mustafa Balaban, deneme ve köşe yazısı konularındaki bilgi ve birikimlerini gençlere sunum eşliğinde sohbet havasında anlattı. Programın sonunda açıklamalarda bulunan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Yazar Okulu Seminerleri programının düzenlenmesinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Hüsrevoğlu, Başkan Yalçın’ın kültüre aşık bir insan olduğunu belirterek, “Eğitim ve kültür için her şeyi yapıyor. Biz de Türkiye Yazarlar Birliği ve Kayseri’deki tüm yazarlarımızı burada ağırlayarak öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza kültür birikimini paylaşıyoruz.” dedi. Etkinliğe katılan gençler de programın yararlarından bahsederek Talas Belediyesine teşekkür etti.

Katılımcılardan Ahmet Albayrak, “Böyle etkinlikler geleceğin fenerleri olan bizler için yararlı oluyor. Kesinlikle öğretici ve bilgilendirici bir etkinlik. Yeni şeyler öğrendim. Güzel bir sunum oldu. Hocamız sağ olsun. Belediye başkanımızın bizlere böyle bir fırsat sunması çok güzel. Çoğu gence bu tür fırsatlar sunulmuyor. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Programın sonunda katılımcılara kitaplardan oluşan set hediye edildi.

Denemeden köşe yazısına, hikayeden medya, gezi ve hatıraya, yazım kurallarından çocuk edebiyatı, roman, söyleşi ve şiire kadar bir çok konuda önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı seminerlerin bir sonraki konuğu yazar Ahmet Sıvacı olacak. Hikaye konusunda bilgilerin anlatılacağı program 13 Aralık Cuma günü saat 14.00’te yine 7/24 Kütüphane’de düzenlenecek. Aralık ve ocak ayı boyunca yapılacak Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi’nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.