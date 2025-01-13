Los Angeles’taki Orman Yangınlarını HAARP’ Mı Çıkardı?

1999 yılında gerçekleşen Marmara Depremi ile 6 Şubat 2023 yılındaki Kahramanmaraş Depremlerinden ve ülkemizde meydana gelen her depremden sonra ABD’nin HAARP teknolojisi ile fayları uzaktan tetikleyerek kırdığı ve deprem oluşturduğu iddialarını hatırlayalım.

Maalesef bu tür komplo teorileri sadece HAARP teknolojisi ile sınırlı olmayıp, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuzdaki başarısız darbe girişiminden sonra "14 Ağustos'ta görüşmek üzere” paylaşımının arkasından deprem videosu yayınlaması, Çinlilerin aynı anda zıplayarak yapay deprem üretebilecekleri gibi akla hayale sığmayan teoriler her deprem sonrası gündemin başında yer almaktadır.

Komplo teorilerinin en başında geleni ise ABD tarafından geliştirilen HAARP teknolojisi tarafından uzaktan radyo dalgaları ile depremlerin gerçekleştirildiği iddiasıdır.

İddiaya göre HAARP, alternatif akımın ve florasan ışıkların üretimine önemli katkılar sağlamış ünlü bilim insanı Nikola Tesla’nın elektrik ve enerjiyle ilgili çalışmalarına dayanmaktadır. Tesla ve çalışmalarının temelinde yer alan iyonosferin sivil ve askeri alanda kısa dalga olarak bilinen radyo dalgalarını yansıtarak uzak bölgeler ile haberleşmesinin yapılmasını sağlayan oldukça önemli atmosfer katmanı olmasıdır.

Özellikle komplo teorisyenleri ve sahte bilimciler tarafından yayılan iddialar arasında deprem oluşturma, hava durumunu değiştirme, uyduları deaktive etme, insanların beyinlerini kontrol etme, terörist imha silahı gibi çeşitli iddialar bulunmaktadır.

Hatırlayanlarınız olacaktır. 5 Aralık 2024 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaleti yakınlarında Pasifik Levhasının Kuzey Amerika Levhası ile çarpışması neticesinde Pasifik Okyanusu açıklarında 7,0 Mw büyüklüğünde deprem olmuştu.

6/12/2024 tarihli ve “California'da (ABD) 7,0 Mw lik Deprem Yoksa Yapay Mı?” konulu makalemde, ABD’de de bizim ülkemizde olduğu gibi büyük depremler oluşturabilecek nitelikte aktif fayların olduğunu, bu faylardan birisinin de 1200 km uzunluğundaki sağ yanal atımlı San Andreas Fayı olduğundan bahsetmiştim.

Eğer ABD HAARP teknolojisi ile suni deprem üretebiliyorsa, kendi ülkesindeki tehlikeli boyuttaki fayların yakınındaki şehirleri boşaltmak suretiyle insansız halde suni deprem oluşturarak ölümlerin önüne geçebileceğini ifade etmiştim.

HAARP ile ilgi ortaya atılan bir başka teori ise hava durumunu değiştirme ve kontrol altına alma iddiasıdır. HAARP teknolojisi ile yağmur yüklü bulutların oluşturulması ve yönlendirilmesi, istenilen yere yağmur yağdırılması, istenilen yerlerde kasırgalar ve kuraklıklar oluşturabileceği yönünde pek çok iddialar ortalıkta dolanmaktadır. Şimdi bu iddianın gerçek olup olmadığını anlamaya çalışalım.

7 Ocak 2025 tarihinden bu tarafa ABD’nin California eyaletinde çıkan orman yangınlarda şu ana kadar 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 binden fazla lüks villa ve binanın ciddi anlamda hasar gördüğü ve yapıların tamamen kullanılamaz hale geldiği, yangını kontrol altına alma çalışmalarında ise henüz başarı sağlanamadığını haber kaynaklarından öğreniyoruz.

Dünyanın her neresinde bir olay olsa sebebini ABD’ye bağlayanlar, hangi taşı kaldırsak altından süpermen bir ABD’nin olduğunu iddia edenler, ABD’ye olduğundan daha fazla anlam yükleyenler, Türkiye’de olan depremleri suni yöntemler ile ABD’nin oluşturduğuna inanların sayısı tahmin ettiğimizden çok daha fazla. ABD’nin şu anda küresel çapta işlere karıştığı ve birçoğundan da istediği sonucu elde ettiğini biliyoruz. Ancak, Dünyada deprem oluşturmak ve yağmur yağdırmak gibi tabiattaki doğal olayları HAARP’ın yapamadığını aklıselim herkes biliyor.

Los Angeles’taki çıkan yangınlarda 24 kişinin ölmesini, 37 bin dönüm ormanın yanmasını, 10 binden daha fazla lüks villa ve binanın kül olmasını engelleyemeyen ve 7 Ocak’tan bu tarafa devam eden yangınları hala kontrol altına alamayan ABD’nin sanıldığı gibi suni depremler oluşturabilen, atmosfer olaylarını kontrol altına alarak yağmur yağdıran bir teknolojisi yoktur.

Eğer ABD HAARP ile bu teknolojiye sahipse 6 Aralık 2024’de olan deprem ile 7 Ocakta çıkan orman yangınının tek sorumlusudur. Kendi insanını öldürmek için kasıtlı hareket etmiştir.

İddia edildiği gibi HAARP teknolojisi gerçek olsaydı, 6 Aralık tarihli 7,0 Mw büyüklüğündeki California Depreminde (her ne kadar insan ölümü olmamış olsa) muhtemel ölüm olayı olmadan savuşturabilirdi (!). 7 Ocak’tan bu tarafa devam eden orman yangınlarını üzerine yağmur yağdırarak 24 kişinin ölmesine sebebiyet vermeden (!) kontrol altına alabilirdi. Bunları yapmadığına/yapamadığına göre ya kendi ülkesine ihanet ediyor veya teorisyenlerin ürettiği komplo teorilerinin içi boş bir teneke gibi sadece ses çıkarıyor.

Takdir sizlerin. Hangisi doğru?

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