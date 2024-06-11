Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşak Projesi için ilk adım atıldı

Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 87 gündem maddesi görüşülürken gündem maddeleri arasında yer alan, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan ve trafik yoğunluğu yaşanan DSİ-Yeni Sanayi kavşağında yapılması planlanan katlı kavşak projesi ile ilgili madde de meclis üyelerince görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

YENİ 5 YIL PROJELERİ ARASINDA

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Büyükkılıç’ın yeni 5 yıl projeleri arasında yer alan, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan ve trafik yoğunluğu yaşanan DSİ-Yeni Sanayi kavşağında trafik sorununu ortadan kaldıracak katlı kavşak projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Planlanan katlı kavşak projesi çerçevesinde İller Bankası ile gerekli işlemleri yürütmeye yetki verilmesi talebi ile ilgili madde Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda meclis üyelerince görüşüldü. DSİ Katlı Kavşağı projesinin de trafik yoğunluğunu azaltacak önemli bir proje olacağını ifade eden Büyükkılıç, ilgili gündem maddesini oylamaya sunmadan önce yaptığı açıklamada, “Malumunuz DSİ katlı kavşağıyla ilgili bir çalışma yapacağız. Onunla ilgili iller bankasından bir talebimiz söz konusu” dedi.

Proje ile ilgili meclisi bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Hamdi Elcuman ise “Klasik battı çıktı olacak. Onun öncesinde bir kavşağımız var otogarın önünde, aynı o model. Böylece Anbar tarafından gelen birisi kesintisiz olarak Kartal Kavşağı’na kadar gelmiş olacak” diye konuştu. Büyükkılıç, projenin dikkat gerektiren, zahmetli bir yatırım olacağına dikkat çekerek, “Orada tramvayımız da var biliyorsunuz. Biraz dikkatli ve zahmetli bir yatırım ama orada bir trafik yoğunluğu oluşuyor” ifadelerini kullandı.

DSİ-Yeni Sanayi kavşağında yapılması planlanan katlı kavşak projesi için İller Bankası ile gerekli işlemleri yürütme bağlamında yetki verilmesi talebi, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.