Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi

Sarız Anadoluspor'un savunma oyuncusu Harun Gültekin, Amaratspor karşılaşması öncesi takım arkadaşları ve taraftarların tezahüratları eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi
Kayseri GündemEditör

Sarız Anadoluspor’un savunma oyuncusu Harun Gültekin, Amaratspor karşılaşması öncesi takım arkadaşları ve taraftarların tezahüratları eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu ekiplerinden Sarız Anadoluspor, ligin 14. haftasında Amaratspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Sarız Anadoluspor’un savunma oyuncusu Harun Gültekin, taraftarın önünde kız arkadaşı Amine Bilir’e sürpriz evlilik teklifi yaptı. Müsabaka öncesi kız arkadaşı Amine Bilir’i saha içine getiren Harun Gültekin açılan, “Yıllar sonra geriye dönüp baktığımda tüm anılarımda sen ol istiyorum. Benimle evlenir misin?” yazılı pankartı ile diz çökerek yaptığı evlilik teklifine ’evet’ yanıtını aldı.

Gültekin, aldığı ’evet’ cevabı üzerine büyük bir mutluluk yaşadı ve kız arkadaşına yüzüğünü taktı. Yapılan evlilik teklifiyle yeşil sahada renkli anlar yaşandı.

Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi
Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi
İHA
Kayseri Gündem

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