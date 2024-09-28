Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, ' Rehabilitasyon Merkezlerinde bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz

Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, " Geçen yıl başladığımız Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezin için artık sona doğru yaklaştık, kaba inşaatı tamamladık. Tesisimizin açılışını yaparak Kayserimize kazandırmayı planlıyoruz. Bir ay kadar süre ile bütün inşaat işlerini tamamlayarak çevre düzenlemesi ile tesisimizi hazır hale getireceğiz. Kayseri’nin sahip çıktığı bir proje oldu. Başta Kayseri Valimiz, Belediye başkanlarımız ve Milletvekillerimiz olmak üzere çok ciddi bir hayırsever desteği ile buraya böyle güzel bir proje hazırladık. Elimizden gelen tüm emeği buraya harcadık, sona doğru geliyoruz. Hayırseverlerimizin bu projede büyük bir desteği var, onlar olmasaydı bu iş buralara gelmezdi. Şehrin böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu en iyi onlar gördüler. Şehrin projesi olarak yapılan bu yer şehrin projesi olarak devam edecek ve şehrimizin bu anlamda yarasını saracak bir tesis haline gelecek " dedi.

Öte yandan açıklamalarına devam eden Çiftçi, "Yüzyılı aşkın süredir bağımlılıkla mücadele konusunda Yeşilay Türkiye’de varlık gösteriyor. Özellikle son yıllarda uyuşturucu da olan artışla mücadele hem Yeşilay sorumluluğunu arttırdı, hem de toplumu bu anlamda bilinçlendirerek farkındalık oluşturacak çalışmalara sevk etti. Biz bağımlılığın hiç başlamaması için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Her koldan okul öncesi ve okul çağında ki öğrencilere, üniversite öğrencilerine olabildiğince sahip çıkarak bağımlılıklardan korumaya çalışıyoruz. Bu çalışmalara rağmen tamamlayamadıklarımız var ve burada araya müdahale faaliyetleri girdi. Önce YEDAM‘larda, daha sonra YEDAM’ların yönlendirmesiyle Rehabilitasyon Merkezlerinde yatırarak bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bağımlı bireylerin tedavilerini de üstleneceğiz. Yapılan bu tesisler bağımlı bireylerin tekrar hayata kazandırılacakları ve yeniden doğacakları bir nokta olacak" şeklinde konuştu.