Yeşilçam'ın 'Efsane' Afişleri Sergisi' Büyükşehir Sanat Galerisi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde sergilenecek olan ‘Yeşilçam’ın efsane afişlerinin yer alacağı ‘Nostaljik Film Afişleri Sergisi’ne tüm vatandaşları ve sanatseverleri davet etti.

1990 yılına kadar çevrilmiş olan nostaljik Yeşilçam filmlerinden seçilen 150 adet orijinal film afişinin yer alacağı sergide, tamamı orijinal olan imzalı fotoğraflar, kartpostallar, lobi kartları, senaryo metinleri, 35 mm - 16 mm makara filmler ve fragmanlar gibi eserler yer alacak. Bu eserlerle sanatseverlere nostaljik bir atmosferde, toplumun ruhunda derin ve anlamlı izler bırakmış beyazperde hikâyeleri tekrar hatırlatılacak.

Büyükkılıç’tan şehrin sanat kalbi Sanat Galerisi’ndeki sergiye davet

Kayseri’nin sanat ve sanatçı bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, hizmete açılan Büyük Şehir Sanat Galerisi’nin de bu anlamda şehirdeki sanat faaliyetlerinin adeta kalbi olduğuna değinerek, “Kayseri’miz kadim şehir olmasından dolayı kültür ve sanat birikimi ve altyapısı olan bir şehirdir. Öte yandan sanatseveri de bol bir şehirdir. Bu nedenlerle bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin bu değerine değer katarak adeta şehrin kültür ve sanat kalbi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizdeki Büyük Şehir Sanat Galerisi’ni hizmete sunduk. Bu süreçte de sinema sektörüne damgasını vurmuş Yeşilçam’ın birbirinden ünlü ve değerli film arşivlerini sanat galerimizde bir araya getirerek vatandaşlarımızla ve sanatseverlerimizle, sinemaseverlerimizle buluşturuyoruz. 150 civarında film afişimiz sergilenecek. Tüm vatandaşlarımızı, sinemaseverleri, sanatseverleri sergimize davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’in koleksiyonunda bulunan eserlerden oluşacak sergide, Kemal Sunal’dan Münir Özkul’a, Adile Naşit’ten Şener Şen’e, Tarık Akan’dan, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit’e, Cüneyt Arkın’dan, Ayşen Gruda’ya, Türkan Şoray’dan Sadri Alışık’a ve Kadir İnanır’a birçok film yıldızının afişleri yer alacak.

Nostaljik Film Afişleri Sergisi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde 3 Eylül 2024 saat 14.00’te ziyaretçileriyle buluşacak. Sergide, Yeşilçam’a damga vuran ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Çiçek Abbas’, ‘Sultan’, ‘Köyden İndim Şehire’, ‘Gülen Gözler’ gibi birbirinden güzel ve ünlü film afişleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.