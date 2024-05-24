Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Nevşehir'de bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yıldırım düşen evde yangın çıktı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Olay, Avanos ilçesine bağlı Çalış Kasabası’nda yaşandı. Atalay Solakoğlu’na ait evin çatısına dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu evin çatısında ve içinde yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonrasında büyük bir korku yaşayan aile üyeleri kısa sürede evi tahliye ederek durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının yanı sıra vatandaşların da desteği ile yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evin çatısında ve mutfağında geniş çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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