Yılkı atların fotoğrafını çekmek isteyen aileye saldırı

İstanbul'da ikamet eden Hanifi Ö., eşi ve 6 aylık bebeğiyle Kayseri'de yaşayan ablasının yanına ziyarete geldi. Aile ve ablası Fatma A., iki çocuğuyla birlikte Hürmetçi Mahallesi’ndeki Yılkı Atları'nı görmek üzere yola çıktı. Eşin iddiasına göre, eşi Emine Ö. ve ablası Fatma A. fotoğraf çekmek istedikleri sırada, Yılkı atlarının sahibi olduğunu iddia eden A.K. fotoğraf çekiminin 100 lira olduğunu söyledi. Bunun üzerine Emine Ö. ve Fatma A., sadece izlemek istediklerini belirttiler. A.K., iki kadına hakaret ederek bölgeden uzaklaşmalarını istedi.

Durumu öğrenen Hanifi Ö., cep telefonuyla video kaydına girerek A.K.'nin yanına gitti ve hakaretin sebebini sordu. İddiaya göre, A.K. at üzerindeyken kırbaçla Hanifi Öztekin’e saldırdı.



Olay anına ait video kayıtlarında, Öztekin ailesi araçlarına binerken A.K. ve diğer çalışanların aracın önünü kestikleri görülürken iddiaya göre, A.K. ve yanındakiler, içinde çocuk ve bebeğin de bulunduğu aracın camlarına vurarak tehditler savurdular. Araçla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan aile, bir süre atlarla takip edildi.

Olayın ardından Hanifi Ö., video kayıtlarıyla birlikte karakola giderek A.K. ve diğer çalışanlardan şikayetçi oldu.