Yivsiz av tüfekleri satışa sunulacak

Mülkiyeti kamuya geçirilen 27 adet yivsiz av tüfeği Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak.

Yivsiz av tüfekleri satışa sunulacak
Kayseri GündemEditör

Mülkiyeti kamuya geçirilen 27 adet yivsiz av tüfeği; Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen 27 adet yivsiz av tüfeği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereği pazarlık usulü ile 22.08.2024 tarihinde satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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