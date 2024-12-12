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Kış günlerinde Bünyan'da sokak hayvanlarına umut eli

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Bünyan İlçe Genç Kızılay ekibi tarafından sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için anlamlı bir adım atıldı. Sokakta yaşayan hayvanlar için gönüllülerinde çabasıyla yapılan mama kapları zor şartlarda yaşayan patili dostlar için yeme-içme imknı sağlıyor.

Kış günlerinde Bünyan'da sokak hayvanlarına umut eli
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Bünyan İlçe Genç Kızılay ekibi tarafından sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için anlamlı bir adım atıldı. Sokakta yaşayan hayvanlar için gönüllülerinde çabasıyla yapılan mama kapları zor şartlarda yaşayan patili dostlar için yeme-içme imkânı sağlıyor.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Genç Kızılay ekibi, özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının zorlu hava şartlarına karşı yiyecek bulma kolaylığı sağlamak amacıyla kaplar yapıldı. Bu kaplara, düzenli olarak mama ve su bırakılarak hayvanların beslenme ihtiyaçları karşılanıyor. Yapılan çalışma ile alakalı açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “Bünyan Belediyemiz girişimleri Bünyan Genç Kızılay ekibinin destekleri ile İlçemiz genelinde can dostları, sokak hayvanlarına mama ve su bulmalarını kolaylaştırmak, kış şartlarında yaşam kalitelerini artırmak adına Genç Kızılay ekibimizin tasarlamış olduğu kaplar önceden belirlenen bölgelere yerleştirildi. Genç Kızılay ekibine bu konuda hassasiyet göstererek yapmış oldukları çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Yürütülen proje Zabıta müdürlüğümüz ve Genç Kızılay ekibimiz tarafından kontrolü yapılarak devamlılığı sağlanacaktır" dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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