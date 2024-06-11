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  • Yozgat'ta kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

Yozgat'ta kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

Yozgat'ta 3 gün önce kaybolan epilepsi hastası 31 yaşındaki Hasan Koç'un bulunması için ekiplerin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Yozgat'ta kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta 3 gün önce kaybolan epilepsi hastası 31 yaşındaki Hasan Koç’un bulunması için ekiplerin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Alicik köyünde yaşadığı evden 3 gün önce çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan epilepsi hastası Hasan Koç’un yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, polis, Yozgat, Sivas ve Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.

11 araç, 92 personelin yanı sıra termal kameralı drone ve jandarma bünyesinde yetiştirilen iz ve kadavra arama köpeği ile bölgede çalışmalar hummalı şekilde sürdürülüyor.

Arama çalışmalarına Yozgat AFAD gönüllüleri, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

İHA
Kayseri Gündem

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