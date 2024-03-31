Yozgat'ta oy kullanacağı sırada kalp krizi geçiren bir kişi öldü

Yozgat'ta oy kullanacağı sırada kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Mustafa İldiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yozgat'ta oy kullanacağı sırada kalp krizi geçiren bir kişi öldü
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta oy kullanacağı sırada kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Mustafa İldiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde yaşayan Mustafa İldiş (76), mahalli idareler seçiminde oy kullanmak için sandığa gitti. Görevlilerden oy pusulasını ve mührü aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

İldiş’in cenazesi Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yeşilhisar'da iki aday aynı sayıda oy aldı
Yeşilhisar’da iki aday aynı sayıda oy aldı
Bakan Özhaseki: 'İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde'
Bakan Özhaseki: 'İnsanların siyasi tercihi başımızın üstünde'
Hulusi Akar: 'Sandıktan çıkan karara herkes saygı duyacak'
Hulusi Akar: 'Sandıktan çıkan karara herkes saygı duyacak'
Başkan Büyükkılıç, eşi ve torunu ile birlikte oyunu kullandı
Başkan Büyükkılıç, eşi ve torunu ile birlikte oyunu kullandı
Başkan Yalçın oyunu kullandı
Başkan Yalçın oyunu kullandı
Kayıp koyunlar dron yardımıyla bulundu
Kayıp koyunlar dron yardımıyla bulundu