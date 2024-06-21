Yozgat'ta üç bacaklı kuzu hayrete düşürdü

Yozgat’ta üç bacaklı bir kuzu dünyaya geldi. İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen besici Muharrem Yalçın, bu durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayvanlara uygulanan aşılara bağladı.

Yozgat’ın Mehmet Efendi Hulusi Mahallesi’nde besicilikle uğraşan 57 yaşındaki Muharrem Yalçın’ın ahırındaki bir koyun, bugün sabah saat 08.00 sularında sol ön bacağı olmayan üç ayaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Uzun zamandır hayvan yetiştiriciliği ile uğraştığını belirten Yalçın, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ve son yıllarda gerçekleşen üç ayaklı, sakat ve ölü hayvan doğumlarının kendilerini tedirgin ettiğini söyledi. Kuzunun ayağı dışında gelişiminin normal olduğunu ifade eden Yalçın, bu durumun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayvanlara uygulanan aşı politikasından kaynaklandığını iddia etti.

50 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve böyle bir olayın ilk kez başlarına geldiğini söyleyen Yalçın, “Bugün sabah koyunum üç bacaklı kuzuladı. Bu durum bilinmedik aşılardan dolayı oluyor. Aşıları getiriyorlar milletin hayvanına vuruyorlar, sonra da hayvanlar sakat doğuyor. Bizim Yozgat deneme tahtası gibi, bilinmedik aşıları getiriyorlar, vuruyorlar gidiyorlar. Sonra da kiminin buzağısı ölüyor, kiminin de kuzusu böyle sakat oluyor. Çünkü Tarım İl Müdürlüğü de yaptırdığı aşıyı bilmiyor. Bu durum aşıdan kaynaklanıyor. Bu kuzu büyümez, böylece kalır elimizde, telef olur. Ayağa kalkıp süt bile içemiyor hayvan. İleride ölür bu kuzu. Yazık bizlere, mağdur oluyoruz” dedi.