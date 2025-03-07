YRP'li Ekinci, 'Rant uğruna insanları diri diri toprağa gömmeyin'

Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, deprem konulu yaptığı açıklamada, Kayseri’nin olası bir depreme hazırlıklı olmadığını söyleyerek yüksek katlı yapıları eleştirdi. Ekinci, “Şimdi suçlu halk mı, kim müsaade etti bu kadar yüksek kata. Artık ellerinizi inşaat sektörünün üzerinden çekin. Rant uğruna insanları diri diri toprağa gömmeyin. Para kazanmak uğruna yanlış algı oluşturmayın. Türkiyenin deprem bölgesi olduğu gerçeği ile yüzleşin. Dün akşam Kayseri milletvekili Dursun Ataş ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın katıldığı programı üzüntü ile izledim ve kendi kendime sordum acaba 25 yıldır Kayseri'yi kim yönetiyor? Allah göstermesin bir deprem faciasında Kayseri'deki can kaybı 250 bini geçecektir. Sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi farklı algılar oluşturmaktan vazgeçin” dedi.

‘ACİLEN YATAY MİMARİYE GEÇİLMELİ'

Ekinci, “Gelinen nokta o ki 8.2 kat ortalamasıyla Türkiye'nin en yüksek şehri Kayseri olmuş. Buna müsaade edenler ise şu anki iktidar mensuplarıdır. Sayın vekilimizin ve belediye başkanımızın galiba bundan haberi yok. Aklıma hemen şu soru geliyor; Naci Görür'ün Kayseri'de 7 üzeri deprem üretecek bir fay hattı üzerinde bulunduğu hatırlatmasına acaba bir kılıf mıydı. Özellikle belediye başkanının “vatandaş bu şekilde istiyor, yüksek kat olsun daha çok kazanayım. Mahalle baskısı kursak insanlar buna hayır dese yüksek kat olmaz" gibi bir ibare kullanması beni oldukça üzdü. Kendilerini hatırlatmak isterim ki ülkeyi yöneten sizin partiniz, Kayseri'yi yöneten yine sizin partiniz. Kanunlara riayet edip yatay mimari uygulayacağınıza insanları çok katlı mezarlara mahkum bırakıyorsunuz. Bu vebalin altından hiç kimse kalkamaz. Acilen yatay mimariye geçilmeli, toplanma alanları hazırlanmalı, konteyner evler hazırlanmalı, deprem için çadırlar hazırlanmalı, 5 kat üzeri ruhsat verilmemeli, eski binalar acilen dönüştürülmelidir. Bizler ise bunları yapmaktan ziyade ekran karşısında mahalle baskısından söz ediyoruz. Lütfen kendimize gelelim insanları diri diri mezara gömmeyelim, rant uğruna insan hayatıyla oynamayalım. Deprem gerçeği ile yüzleşelim zemin sıvılaşmasını ciddiye alalım unutmayalım ki olası bir Kayseri depreminde en fazla zararı başta şehir merkezi olmak üzere Melikgazi ve Talas ilçeleri yüksek katlardan dolayı, Kocasinan ilçesi ise hem yüksek katlardan hem de zemin sıvılaşmasından dolayı en çok zararı görecektir” ifadelerini kullandı.