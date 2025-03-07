Vali Gökmen Çiçek, 'İNOVDER ile gurur duyuyorum'

İnovatif İş İnsanları Derneği(İNOVDER)’nin düzenlemiş olduğu iftar yemeği organizasyonu çeşitli parti yöneticileri ve iş insanlarının katılımı ile gerçekleşti. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “İNOVDER 3 yıl önce kuruldukları andan itibaren Kayseri'ye genç, dinamik bir dokunuşla girdiler ilk kurulduklarında acaba sadece tabelada mı olur diye düşündüğüm olmuştur. Ancak gördüğüm 3 yıl içerisinde her gördüğümüzde sayın Valim Kayseri ile ilgili yapılabilecek her şeyde biz varız ne görelim derseniz başımız üstüne biz bu memleketin aşığıyız dediler. Eğitimlerine, organizasyonlarını yakınen takip ediyorum ve İNOVDERLE gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Genel başkanının Kayseri'den tüm Türkiye'ye yayılacak olması beni heyecanlandırıyor. Ayrıca gerçekten üyelerinin birbirlerine bakışlarını gördüm birbirlerinin yanında omuz omuza duruşlarını gördüm ben onlarda Kayseri sevdasını gördüm inşallah bu sevdaları bu samimiyetleri hem İNOVDER’i büyütecek hem de Kayseri'ye değer katacak” şeklinde konuştu.

İNOVDER’in güçlü kuruluş vizyonuyla hareket ettiğini ifade eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Kayseri’miz ticaret, tarih, kültür, turizm ve ilim şehridir. Ekonominin kalbinin attığı bu şehirden inovatif iş ilanlarının dernek kurarak güçlerini birleştirmeleri gerçekten takdire şayan bir davranıştır. Genellikle iş insanlarımız belli bir yaş grubuna hitap ederdi ama burada gördüğüm kadarıyla çok genç insanlarımız var değerli başkanlarımızın bana ifade ettiğine göre yaşı 21 ile 41 arasında olan genç kardeşlerimiz bu dernek çatısı altında bir araya gelmişler farklı siyasi görüşlerden farklı anlayışlardan olsalar da tek bir hedef var o da ekonomik büyüme kalkınma ve bu kalkınma ile birlikte ahlaklı insani değerleri de önceleyen bir anlayışla güçlü bir Kayseri güçlü bir Türkiye ve güçlü bir insanlık için hayır üretecek güçlü bir kuruluş vizyonuyla hareket etmekteler” ifadelerinde bulundu.

İnovatif İş İnsanları Derneği(İNOVDER) Başkanı Ahmet Esad Talo ise İNOVDER ailesi olarak aynı vizyon ve duruşla çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.