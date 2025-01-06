YRP'li Geçgil,' Parti arası geçiş yapmak halkımıza saygızlıktır'

YRP İl Genel Sekreteri ve İl Başkan Yardımcısı Bünyamin Geçgil, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Geçgil, "Meclis üyelerimizden 6 üyemiz istifa etti. Halkımız onlara gerekli cevabı zaten sahada veriyor. Bizim partimizde seçilmiş bir insanın karşı partiye geçmesi tamamıyla aslında birincisi halkımıza saygısızlık. Neden? Çünkü halkımız kırmızıya oy vermiş ama sen bu kırmızıyı alıp, maviyi götürüyorsun. Aslında burada oy hırsızlığı yapıyorsun. Şimdi halkımız size burada emanet ediyor bu oyu, ama siz diyorsunuz ki "Yok, biz bu kırmızıda değiliz, maviye geçeceğiz." Ve maviye geçiyorsunuz. Şimdi buradaki bizim oylarımızı alıp o tarafa geçiriyorsunuz ve hırsızlık yapıyorsunuz. Yeniden Refah Partisi’nde seçilmiş bir meclis üyesisiniz, halkımız size teveccüh göstermiş. Yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Şimdi vatandaşımız hakkını helal edecek mi size? Biz de etmeyeceğiz, tabii ki onlar da etmeyecekler. Çünkü burada tamamıyla vatandaşımızın irade hırsızlığı var. Bünyamin Geçgil olarak tek başıma meclis üyesine giremem ki, biz burada Kayseri halkının bir oyunu almamız gerekiyor. Belli bir kitlenin, "Evet, bu adayımız meclise girmeli" deyip adaylarımızın oyunu toplamamız gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Öte yandan , baskı ve tehdit yoluyla bazı parti üyelerinin istifa etmeye zorlandığını iddia eden Geçgil, "Bazı meclis üyelerimiz bize gelip, "Başkanım, bize baskı yapıyorlar. Başkanım, bizi tehdit ediyorlar." Bakın, yapmayın. İnsanları ekmeğiyle tehdit, şantajla bunları tekrar istifa ettirmeye çalışmayın. Burada söylüyorum, yetkileri sizin aracılığınızla, bunlar büyük bir vebaldir. Halk bunları görüyor. Halkımıza artık kandıramazsınız. Bizim kurumlarda çalışan bir başkanımıza da aynen bu şekilde olmuş: "Seni işten atarız." Ya nasıl bir acizlik bu karşı taraf için söylüyorum. Ha, siz çok mu acizsiniz ki bir seçilmiş biri olan bir meclis üyemizi ekmeğiyle tehdit ediyorsunuz? Siz nasıl Müslümansınız? Hani İslam devletindeyiz, Müslüman olarak yaşıyoruz? Vatandaşımıza nasıl sizi ekmeğiyle tehdit edip işinden atarım diyorsunuz? Gidenler haricindeki hiçbir meclis üyemizin geçeceğini düşünmüyoruz. Gayet omurgalılar, gayet vebali de biliyorlar. Halkımızın üzerindeki verdiği oyları da çok iyi bildikleri için, inşallah bir daha da zaten bu işlerle karşılaşmayacağız." ifadelerini kullandı.