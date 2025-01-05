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Yüzlerce yabancı dilde işletme ismi bulunan Kayseri'nin o ilçesinde 'Türkçe Sokağı' çıkışı

Yüzlerce yabancı dilde işletmenin bulunduğu Kayseri'nin o ilçesinde, Türkçe Sokağı Projesi ile Türkçe isimler özendilmeye çalışılacak.

Yüzlerce yabancı dilde işletme ismi bulunan Kayseri'nin o ilçesinde 'Türkçe Sokağı' çıkışı

Talas'ta Türkçe İsimler Sokağı Projesi Hız Kesmiyor!

Kayseri'nin Talas ilçesi, Türkçe işletme isimlerini özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan "Türkçe Sokağı Projesi" ile dikkat çekiyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu ve dernek yönetimi ile birlikte proje için istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Türkçemizi Özendireceğiz

Başkan Yalçın, projenin Türkçe işletme isimlerini yaygınlaştırmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Yalçın, "Türkçemizi özendireceğiz! Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu ve yönetimi ile birlikte Türkçe Sokağı Projemiz için istişare toplantısı yaptık. Sonrasında projemizi hayata geçireceğimiz alanda incelemelerde bulunduk. Emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Tarihi Osmanlı Kültür Sokağı'nda Hayata Geçecek

Kiçiköy Mahallesi'ndeki tarihi Osmanlı Kültür Sokağı'nın sonundaki Tokana Restoran’ın bulunduğu bölgede hayata geçirilecek olan Türkçe Sokağı Projesi, işletmeleri Türkçe isimlere yönlendirmek amacıyla geliştirildi. Proje kapsamında, işletmelere Türkçe isimler verilerek Türk diline olan ilgi artırılacak.

Talas'ta Türkçe Seferberliği

Yüzlerce yabancı dilde işletmenin bulunduğu Talas'ta, Türkçe Sokağı Projesi ile Türkçe isimler ön planda olacak. Başkan Yalçın ve dernek yönetimi, projenin hayata geçirileceği alanda saha incelemesi yaparak, çalışmaların hızla devam edeceğini belirtti. Proje, Talas ilçesinde büyük bir heyecanla bekleniyor.

Haber Merkezi

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