Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Iğdır FK'yı 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
- 02.11.2023 23:16
- Güncelleme: 03.11.2023 02:04
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Iğdır FK’yı 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar
33.dakikada Ramazan Civelek’in kullandığı kornerde ön direkte topa gelişine vuran Attamah topu direğin dibinden auta gönderdi.
69. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.
97. dakikada ceza sahası içinde Gökhan Sazdağı’nın pasında arka direkte Aylton Boa Morte topu ağlara gönderdi. 1-0
100. dakikada Ali Karimi’nin sol taraftan içeri çevirdiği topta buluşan Aylton Boa Morte’nin şutu filelere gitti. 2-0
107. dakikada anı gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek, ceza sahası pasını Bahoken’e aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0
120. dakikada sağ kanattan Morte’nin ortasında penaltı noktası üzerinde Cardoso topu filelere yolladı. 4-0
Hakemler: Ozan Ergün, Seyfettin Ünal, Serhat Sağır
Kayserispor: Onurcan Piri, Joseph Attamah, (Miguel Cardoso dk. 58), Arif Kocaman, Dimitrios Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım (Lionel Carole dk. 106), Baran Ali Gezek, (Ali Karimi dk. 71), Carlos Mane (Aylton Boa Morte dk. 78), Yiğit Emre Çeltik (Kartal Kayra Yılmaz dk. 58), Ramazan Civelek, Hayrullah Erkip (Gökhan Sazdağı dk. 58), Bahoken
Teknik Direktör: Recep Uçar
Iğdır FK: İsmet Yumakoğulları, Erdem Gökçe, Ahmet Kesim (Yusuf Öztürk dk. 103), Hakan Barış (Hakan Yavuz dk. 60), Kerim Avcı (Berkan Keskin dk. 83), Emircan Altıntaş (Halil İbrahim Sönmez dk. 60), Mert Örnek (Ömer Talha Nergiz dk. 74), Mehmet Erdem Uğurlu, Eyüp Akcan, Umut Mert Toy, Ömer Şişmanoğlu (Mustafa Yıldırım dk. 91)
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Aylton Boa Morte (dk.97 ve 100), Stephane Bahoken (dk. 107), Miguel Cardoso (dk. 120) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Erdem Gökçe, Ömer Talha Nergiz (Iğdır FK)