Kayserisporlu Baran Ali ve Şamil'e milli davet
Kayserispor'un genç futbolcuları Baran Ali Gezek ile Şamil Öztürk, Türkiye U19 milli takımı aday kadrosuna davet edildi.
- 02.11.2023 19:50
- Güncelleme: 02.11.2023 19:50
Türkiye U19 milli takımının UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçlarının aday kadrosu belli oldu. U19 Milli Takımımızın 15-21 Kasım tarihleri arasında Antalya'da oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçları aday kadrosuna Mondihome Kayserispor’dan Şamil Öztürk ve Baran Ali Gezek davet edildi.
1ha
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