'KUDEB' ile Kayseri'nin tarihi dokusu kontrol ediliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘açık hava müzesi’ diye nitelediği kadim kent Kayseri’de bir taraftan restorasyon, arkeolojik kazılar ve müze çalışmalarına hızla devam ederken diğer taraftan şehirde yapılan konu ile ilgili diğer çalışmaları da Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) üzerinden denetlemeye devam ediyor.

Tarihi değerlere büyük önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihe ve turizme sahip çıkmaya devam ediyor. Kuruluş, İzin, Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik gereği İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen, Belediyeler bünyesinde kurulan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB), büyükşehir belediyesi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiriyor. KUDEB, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın görev süresince de pek çok tadilat ve tamirat çalışması ile şehrin tarihi dokusunu korumayı sağladı. Büyükşehir belediyesi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı bünyesindeki KUDEB ile ortalama 5 yıllık süreçte, ‘restorasyon denetimi, basit onarım denetimi, kurul onaylı uygulama denetimi ve tespit-tescil denetimi’ gibi farklı başlıklarda yaklaşık 800 çalışma titizlikle denetlendi. KUDEB, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları ile Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu kararları göz önüne alarak çalışmalarını yürütüyor. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı inceleyen KUDEB, yapılacak onarıma ilişkin şartların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenliyor. KUDEB, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların, özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlerken, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek ve bu benzeri pek çok görevi üstleniyor.

Kayseri’nin tarihinin gün yüzüne çıkarılması, tarihi yapılarının korunması, restorasyonu, onarılması ve tadilatı ve bu kadim tarihin kamuoyuna tanıtılması bağlamında pek çok farklı faaliyetleri ya bizzat gerçekleştiren ya da destekleyerek dolaylı şekilde katkı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile desteklenen kazı çalışmaları sayesinde 3 bin 374 arkeolojik bulgunun gün yüzüne çıkarılmasına da aracı olmuştu.