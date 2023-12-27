'Yılın Çevreci Üniversitesi'' Erciyes Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü (BUEC) tarafından yapılan halk oylamasında Erciyes Üniversitesi 'Yılın Çevreci Üniversitesi' seçildi.

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  • 27.12.2023 14:52
  • Güncelleme: 27.12.2023 16:32
'Yılın Çevreci Üniversitesi'' Erciyes Üniversitesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü (BUEC) tarafından yapılan halk oylamasında Erciyes Üniversitesi ‘Yılın Çevreci Üniversitesi’ seçildi.

Uzman ve akademisyenlerden oluşan jüri üyelerinin oyları ve 58 bin 208 halk oyuyla belirlenen yılın çevreci kişi ve kurumlarına ödülleri verildi. Bu prestijli ödüle ‘Yılın Çevreci Üniversitesi’ kategorisinde yüzde 37’lik oy oranıyla Erciyes Üniversitesi layık görüldü. Ödülü Erciyes Üniversitesi adına Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın aldı. Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın, “Bu önemli başarıda yanımızda olan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Üniversitemiz Rektör Yardımcılarına destekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca, başarıya katkı sağlayan tüm akademik ve idari personel, birimlerimiz ve kıymetli öğrencilerimize minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

Üniversitemiz UI GreenMetric 2023 sıralamasında dünyanın en çevreci 85. üniversitesi olurken, Türkiye üniversiteleri arasında ise 98 üniversite arasında 3. sırada yer almıştı.

İHA

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