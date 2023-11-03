14 haneli Asurlu Tüccarlar Mahallesi'nde sona gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesi içerisinde 3 bin 450 metrekarelik bir alan üzerinde canlandırılan 14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi projesi çerçevesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, “3 bin 450 metrekarelik alanda 14 tane ev hayata geçirilmiş oluyor. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı çeşitli medeniyetlerle zengin bir kültür hazinesine sahip olan Kayseri’nin bu zenginliğini en güçlü şekilde yarınlara taşımayı hedefleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesinde tarihi canlandıracak bir projeyi daha hızla yürütüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’daki en eski yazılı belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesinde süren projelerden 14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi’ni yerinde inceledi.

Başkan esnasında Büyükşehir Belediyesi Büyükkılıç’a incelemeler Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları ile Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Büyükkılıç, 14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi’nin detayları ve gelinen son durum hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’dan bilgi aldı.

Çok fonksiyonlu tarih sahnesi

Asurlu Tüccarlar Mahallesi’nde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum’un 4 fonksiyona sahip olduğunu belirterek, “Burada 4 tane fonksiyon var. Bir, kazı yapılan yer. İki, ziyaret edilen yer. Üç, mahalle ya da semt oluşturulan yer. Dördüncüsü de müze boyutu. Dördüyle ilgili de Fikri hocamızın önderliğinde, ekibimizin yaptığı gayretli çalışmalar ile Kültür Bakanlığımızın bilgileri dâhilinde gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“3 bin 450 metrekare alanda 14 ev”

Büyükkılıç, Asurlu Tüccarlar Mahallesi’nin 3 bin 450 metrekarelik bir alana sahip olduğunu kaydederek, “3 bin 450 metrekarelik alanda 14 tane ev hayata geçirilmiş oluyor ve tarihi mekânları andıran bir anlayış içerisinde de emek sarf ediliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hemşehrilerimizi inşallah zaman zaman burayı ziyaret etmeleri yönünde de bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de tek

Kültepe Kaniş-Karum’da hayata geçirilecek Kayadan Oyma Müze’nin Türkiye’de tek olacağına vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Seviye itibariyle epeyce mesafe aldık. Son hamleyi inşallah müzemizi içerisindeki donanımıyla birlikte tamamladığımızda adeta bir sürprizle karşılaşılacağını ve Kayseri’de ve Türkiye’de yer altı müzesi bağlamında tek olacağını bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

“14 evin bütün yapısı tamamlanmak üzere”

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise proje hakkında teknik bilgiler vererek, “Kültepe Kaniş-Karum’undayız. Bu Karum’da yaşamış olan tüccarların bir mahallesi canlandırılıyor. 3 bin 450 metrekarelik bir alanda 14 ev canlandırılıyor. Bu 14 evin bütün yapısı tamamlanmak üzere. Yakında burada en azından 5 evin sahibini biliyoruz, 5 evin tam canlandırmasını yapacağız ve sonra da diğer evlere de fonksiyon vereceğiz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kulakoğlu’dan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Kulakoğlu, “Sağ olun belediye başkanım geçen sene başlatılan bir proje bu, bu sene inşallah tamamlayacağız diye ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kültepe hakikaten bu sene başkanımızın sayesinde çok değerli projelerle kapatılacak” dedi.

Büyükkılıç ziyarette, çalışmayı yürüten ekiple de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.