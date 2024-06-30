17 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 17 suç kaydı bulunan bir kişi yakalandı.

17 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 17 suç kaydı bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelindeki 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan ve 17 ayrı suç kaydı bulunan İ.A . (34) Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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