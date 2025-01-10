17 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 'silahla yağma' suçundan 17 Yıl 1 Ay 22 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.A.'yı yakalayarak cezaevine teslim etti.

17 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kayseri İl  Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'silahla yağma' suçundan 17 Yıl 1 Ay 22 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.A (31) isimli kişiyi yakaladı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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