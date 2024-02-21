19'uncu Kayseri Tarım Fuarı yarın başlıyor

Fuar; OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak ve 25 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Atlas Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen; KOSGEB, Kayseri OSB, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Pancar Kooperatifi, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kayseri İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Türk Veteriner Jinekoloji Derneği’nin desteklemiş olduğu, OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 19’uncu Kayseri Tarım Fuarı yarın (22 Şubat) başlıyor.

Fuara; yurt içi ve yurt dışından toplamda 500 firma ve bin 900 marka katılacak. Ayrıca hayvancılıkta ve tarımsal üretimde verimliliği, kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern ve yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdöverler, toprak işleme, ekim-dikim makinaları, modern sulama alet ve makine ekipmanları, hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanları ve diğer tarımsal aletler sergilenecek.

Fuar alanı sabah saat 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak ve 25 Şubat pazar gününe kadar devam edecek.