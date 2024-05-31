2 bin arılı kovanı şafak vakti üreticilere dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Hobim Arıcılık Projesi çerçevesinde arıcılara 2 bin arılı kovan dağıtıldı. Yaklaşık 10 milyon TL’ye mal olan projede, arıların güneş ışığı görmeden sağlıklı bir şekilde sahiplerine teslimi amacıyla gece saat 03.30’da düzenlenen dağıtım töreni yoğun ilgi gördü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte zenginleştirilmiş bitki çeşitliliği ile arıcılığın ve yenilikçi arı ürünlerinin yaygınlaştırılması, KAYMEK ihtisas kurs merkezlerinde alınan bilgilerin teoriye dökülmesi ve vatandaşların ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Hobim Arıcılık Projesi’ni hayata geçirdi. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Otoparkı’nda gerçekleşen arılı kovan dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç ile üreticiler katıldı. Gece saat 03.30’da düzenlenen törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sabah namazı için vakit girdi, güzel bir saat. Bir bakıma hepimiz için manası olan bir saattir. Sizleri tebrik ediyorum, üretmenin ne kadar zor olduğunu, bu saatlerde kalkıp bu işleri yapmanın ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu ancak sizi anlayanlar bilir. Sizlere layık olmak, sizlere hizmet etmek ne büyük nimet, ne güzel bir lütuftur. Ekibimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

39 büyükşehir içerisinde tarıma en çok pay ayıran, destek veren büyükşehrin Kayseri olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Sizler bizi seviyor, dua ediyor, bizlere hizmet fırsatını veriyorsunuz. Bizler de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Amacımız üretenin hizmetkârı olmak, üretene destek olmaktır” dedi.

Büyükkılıç, bitki çeşitliliği olduğunu, çiçek, lavanta, kekik gibi her derde deva çiçeklerle bal üretimi yapıldığını belirterek, “Özvatanımızın bal konusunda coğrafi işaret aldığını, Kayseri’mize mal olduğunu hatırlatıyor, çiftçimizin alnından öpüyoruz. Sizler bizim için önemli, değerlisiniz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu hizmetleri yaptığımızı da buradan ifade ediyoruz. Hobi mantığında vatandaşı önce teşvik ediyoruz, sonra onlar da üretiyor. Toplam 2 bin arılı kovan dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Başkan Büyükkılıç’ın her zaman çiftçinin yanında olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Başkanımız bildim bileli halkının içerisinde, vatandaşının yanında. Son 5 yıldan beri Büyükşehir Belediyesi olarak da çiftçimizin yanında. Hakikaten en ücra köşedeki çiftçimizden ister tarım yapsın, isterse hayvancılık yapsın, isterse arıcılık işini yapsın, çiftçimizin eksikliğini gidermek adına bütün kuvvetiyle değerli personeliyle beraber gayret sarf ettiler. Biz de Talas olarak istifade ettik. Allah razı olsun, bereketli olsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz, gecenin bu saatinde buraya gelmek, sıradan bir arı yetiştiriciliği değil, bu bir sorumluluk sahibi olduğumuzu gösterir. Allah ürününüzü bol etsin. Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve üreticiler koruyucu özel kıyafetler giyerken, daha sonra 2’şer adet arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

“Amacımız hanımefendileri de bu işle buluşturmak”

Dağıtım sırasında kadın üreticilerle de bir araya gelen Büyükkılıç, “Zaten hanımefendilere ayrıca kota ayırdık. Amacımız hanımefendileri de bu işle buluşturmak, arıcılıkla ilgili hobiyi profesyonelleştirmeye doğru yöneltmektir. Hem üretecek hem de onun keyfini yaşayacak. Hanımlarımıza 40 kişilik kontenjan ayırdık ve teşvik ettik” şeklinde konuştu.

Kadın üreticiler de çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.

Maliyeti yaklaşık 10 milyon TL

Koruyucu özel kıyafetler giyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 3 bin 200 adet arılı kovan dağıtmış oluyoruz. Dün Yeşilhisar bölgesinde 500 tane dağıtıldı, bu gece 500, önümüzdeki hafta da bin adet olmak üzere toplam 2 bin adet arılı kovan dağıtıyoruz. Yaklaşık 10 milyon TL’ye yakın maliyet ifade ediyor. Önemli olan bu işi bir hobi haline dönüştürüp, profesyonel arıcılar yetiştirebilmektir” diye konuştu.

“Kayseri, Türkiye’de bir numara oldu”

Üreticinin her zaman yanında olduklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi tohum dağıtma çalışmaları ile aspir ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonrası Kayseri, Türkiye’de 1 numara oldu. Amacımız burada yeri geldiğinde ay çiçek yağına alternatif oluşturmak niyetiyle bu bölgede üreticilerimizi yüreklendirme adına çalışmalar yapıyoruz ve başarılı oluyoruz. Yem bitkisi, mısır, buğday, arpa, nohut tohumları dağıtıyoruz. Islah çalışmaları yapıyor, meraları ihya ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Üreticiler, “Bereketli olsun, Allah razı olsun başkanım” derken, Sarıoğlanlı Feruh Özer de, “Başkanımıza çok teşekkür ederim, bu destekleri her zaman yapıyor zaten. Milleti bir araya topladı. Arıcılık yapıyorum, çok güzel bir şey, teşekkür ederiz” diye konuştu.

Pınarbaşı’dan gelen Mehmet Erdoğan ise Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Arıcılığa yeni başlıyorum, hobi olarak başlıyoruz. Amacımız ileriki zamanlarda üretmektir. Kendi işimiz haricinde yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda sürekli destek sağlıyor. Daha önce aspir ekmiştik, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç bizi destekledi sağ olsun. Arıcılığa başvurduk, sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız kimseyi ayırt etmedi, herkese verdi.”

Ahmet Taşçı isimli üretici de hobi olarak bu işe başladıklarını, KAYMEK’in açtığı kurs sayesinde bu işi yapmaya karar verdiklerini belirterek, Başkan Büyükkılıç’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Develi’den gelen Metin Yürek ise arıcılığın baba mesleği olduğunu söyleyerek, Başkan Büyükkılıç’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Üreticilere Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından proje kapsamında dağıtılacak arılı kovanların nakli ve sonrasında arıcıların dikkat etmesi gereken püf noktaların yer aldığı bilgilendirme notu da dağıtıldı.