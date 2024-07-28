2 kişinin öldüğü kaza kamerada

Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

2 kişinin öldüğü kaza kamerada
Kayseri GündemEditör

Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Akmescit mevkiinde meydana gelen kazada A.K.’nin sürücüsü olduğu 06 DF 3723 plakalı Volvo marka otomobil, G.P.’nin kullandığı 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan kız kardeşler N.G. ve N.K. hayatını kaybederken annesi ve teyzesini kaybeden otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Feci kaza, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA
Kayseri Gündem

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