2025 Kültür Yolu Festival rotasına Kayseri de eklendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada, 2025 Türkiye Kültür yolu Festivalinin 20 şehirde gerçekleştirileceğini belirterek, Kayseri'nin de bu rotaya eklendiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 Yılı Kültür Yolu Festivali'nin 20 şehirde gerçekleştirileceğini belirterek, önümüzdeki yıl festival rotasına Kayseri'nin yanı sıra Malatya, Manisa ve Mardin'in de ekleneceğini ifade etti.