29 Ekim Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi

29 Ekim Cumhuriyet Koşusu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Esentepe parkurunda gerçekleşen yarışlarla tamamlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi

Toplam 6 kategoride gerçekleşen yarışlara 200’ün üzerinde sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri Yakup Deliktaş, Ali Karagöz ve Faruk Ayçiçek tarafından takdim edildi. Kategorilerinde ilk 4’e giren sporcular 10 Kasım’da Ankara’da gerçekleşecek olan Atatürk koşusunda Kayseri’yi temsil edecek. 


İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI: BU TÜR YARIŞMALAR İLİMİZDE GELİŞEREK DEVAM EDECEK

Yarışlardan sonra konuşma yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Şehrimizde Cumhuriyetimizin 101’inci Yılı etkinliklerinde yarışmalar düzenliyoruz. Sporun birleştiriciliği ile atletizm, salon sporları ve ferdi branşlarda şampiyonalarımız devam ediyor. Gençlerimizin katılımı yoğun. Bu da bizi memnun ediyor. Çocuklarımızın Cumhuriyetimizin 101’inci Yılı gibi önemli tarihlerde yapılan şampiyonalarda başarılarını taçlandırmaları önemli. Tüm katılan sporcularımıza, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu yarışmalar ilimizde daha da büyüyerek gelişerek devam edecek” diye konuştu.
Yarışlar kupa töreninin ardından sona erdi.

Haber Merkezi

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