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300 milyon yıl öncesine ait fosil ve tarihi eserler ele geçirildi

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara 50 polis ile düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken 300 milyon öncesine ait fosil ele geçirildi.

300 milyon yıl öncesine ait fosil ve tarihi eserler ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara 50 polis ile düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken; 300 milyon öncesine ait fosil ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik 30 ekip ve 50 personelin katılımı ile 11 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; 6 kişi gözaltına alınırken, 1 adet Sultan Abdülaziz dönemine ait Arapça yazılı pano, 1 adet 300 milyon yıl öncesine ait fosil, 150 adet Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi’ne ait sikke, 75 adet metal obje ve 3 adet detektör ele geçirildi.

"Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na Muhalefet" suçundan gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.

300 milyon yıl öncesine ait fosil ve tarihi eserler ele geçirildi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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