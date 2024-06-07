Fabrika yangınına 72 personel ve 25 itfaiye aracı müdahale etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, 72 itfaiye personelinin 25 araçla yaptığı müdahale sonucunda 3 saatte tamamen söndürüldü.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde üzerindeki bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

72 personelle 3 saatte söndürüldü

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken; Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 42 personel ve 14 araç, Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü’nden ise 14 personel ve 14 araç olmak üzere 72 itfaiye personeli, 25 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Çıkan yangın 3 saat içerisinde tamamen söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de fabrikada inceleme yaptı.

Yangının çıkış nedeni ise incelemenin ardından belli olacak.