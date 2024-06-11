450 kişilik karate gösterisi dikkat çekti

Sivas’ta yaklaşık 450 karateci yılsonu etkinliğinde aynı anda gösteri yaptı. Küçük karate sporcularının gösterisi dron ile havadan görüntülendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Vakıfbank İlkokulu ortak gösteriye imza attı. İlkokul öğrencileri için yılsonu gösterisi hazırlanarak pilav günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 30 aktif karate sporcusu ile yaklaşık 420 ilkokul öğrencisi aynı anda gösteri yaptı. Karate sporunun hareketlerini aynı anda sergileyen öğrenciler izleyenlerden alkış aldı. Türkiye’de 450 kişinin katıldığı ilk gösteri olan etkinlik dron ile havadan görüntülendi.

“450 kişilik gösteri Türkiye’de ilk”

Etkinliğin hazırlayıcısı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü Ömer Uysal, “Vakıfbank İlkokulu öğrencileri ile yılsonu spor gösterisi yapıldı. Ben de karate branşında bir gösteri hazırladım. Yaklaşık 2 aylık bir çalışmamız var. 30 tanesi aktif yarışmalara katılan sporcular. Geriye kalanlar ise yeni başlayanlar. Amacımız okulları kullanmak. Çünkü çok güzel bir altyapı, çok güzel bir temel var. 1’ler, 2’ler, 3’ler ve 4’lerle temele inerek karate fabrikası gibi sporcu yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Hedefim buralardan adım adım şampiyonlar çıkarmak. Toplu bir şekilde bu sayıda karate gösterisi Türkiye’de yapılmadı. 450 öğrenciyle ilk defa biz yaptık. Daha da güzel gösterilerimiz olacak. Ülkemizi temsil edecek sporcular çıkaracağız inşallah” dedi.