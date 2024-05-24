5 FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde FETÖ terör örgütü içerisinde Gaybubet olarak faaliyet yürüten ve terörden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 şahsa yönelik dün öğlen saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında; Haklarında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç eski binbaşı A.A. (46), 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev hanımı M.N.Y. (38), 6 yıl 10 ay 15 gün, ihraç eski öğretmen F.E.S. (40), 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretim görevlisi ve avukat E.H. (55) ve eski öğretmen E.Ö. (44) olmak üzere toplam 5 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.