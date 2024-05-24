60 yıl sonra resmi nikah kıydılar

Niğde'de 8 çocuk ve 20 torun sahibi çift, 60 yıl sonra nikah masasına oturdu.

60 yıl sonra resmi nikah kıydılar
Kayseri GündemEditör

Niğde’de 8 çocuk ve 20 torun sahibi çift, 60 yıl sonra nikah masasına oturdu.

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Yakacık köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Elmas Sağlam ve 86 yaşındaki Ahmet Erol ilçe Belediye Başkanı Neşet Doygun’un kıydığı nikahla evliliklerini 60 yıl sonra resmileştirdi. 60 yıllık mutlu evliliklerini 8 çocuk, 20 torunla taçlandıran ancak resmi nikahları olmayan çift Altunhisar Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törenle resmen evlenmiş oldu.

Çiftin resmi nikahlarını kıyan Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, evlilik yaşamlarında örnek olan çifte uzun ömür ve mutluluk diledi.

İHA
Kayseri Gündem

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