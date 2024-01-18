65 yaşındaki şahıs evinin balkonunda ölü bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde yalnız yaşayan O.N.A. (65) evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

65 yaşındaki şahıs evinin balkonunda ölü bulundu

Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesi Kanun Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın en üst katında yaşayan O.N.A.’dan haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren görevliler yalnız yaşayan O.N.A.’nın evinin balkonunda yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahsın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi

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