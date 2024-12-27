Parkta içki bela getirdi: 1 kişi ağır yaralandı
Barbaros Mahallesi'ndeki bir parkın kamelyasında içki içen arkadaşların arasında çıkan kavgada B.C., Y.D.(46)'yı bıçakla ağır yaraladı.
Olay, Saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Leylekler Parkında meydana geldi. Parktaki kamelyada çay içen arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. B.C., Y.D.’yi (46) bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüphelisi B.C. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.